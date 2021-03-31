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رياضة

خالد الغندور يكشف إمكانية رحيل موسيماني عن الأهلي لقيادة منتخب جنوب أفريقيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:40 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق إمكانية رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب تردد أنباء حول قرب توليه قيادة منتخب جنوب افريقيا.

وأكد الغندور في تصريحات عبر برنامجه "اللعبة الحلوة" أن موسيماني من الصعب أن يرحل عن الأهلي خاصة وأنه يحقق نجاحات كبيرة مع الفريق.

وأضاف أن موسيماني كان يتقاضى ٢٥ ألف دولار أثناء قيادته بين داونز وفي حال قاد منتخب جنوب أفريقيا سيتقاضي ٣٠ ألف دولار فلماذا سيضحي ب ١٢٠ ألف دولار شهريا في الأهلي من أجل تلك المرتبات. 

وتابع أن منتخب جنوب أفريقيا يسعى للتعاقد مع مدرب جديد عقب فشله في التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتابع أن مدرب الأهلي باق ولن يرحل عن الفريق. 
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