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برلمان

إسكان البرلمان تطالب بتنشيط حركة التصدير العقاري لأفريقيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس عماد حمودة، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة أفريقيا.


وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التي من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة أفريقيا على وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التي تواجه الدولة المصرية في هذا الشأن، لا سيما أن السوق الأفريقية مفتوحة لدول أخرى على مستوى المقاولات.

من جانبه، قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان، إن العمل في أفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مشددا على ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأفريقية لجذب الاستثمار داخل أفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصري بالعمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.

وأضاف شكري أن الشركات المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحسنا وأصبحنا منافسين بقوة في السوق الأفريقية. 

ولفت إلى وجوب وضع خطة لكيفية عمل والتسويق للشركات المصرية في أفريقيا، فنحن لدينا ضعف في التسويق وكذلك نحتاج إلى معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا على أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في أفريقيا.
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