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حوادث

مصرع طفلتين في حريق منزلهما بالشرقية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة علي حريق نشب في الساعات الأولي من صباح اليوم بأحد المنازل بدائرة مركز ههيا وأسفر الحريق عن مصرع طفلتين .


وتم نقل الجثث الي المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة .

تعود الواقعة الي تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد المنازل دائرة مركز شرطة ههيا.

وعلى الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتى إطفاء وتبين نشوب الحريق فى منزل مشيد من الطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب والسدة .

وأسفر الحريق عن وفاة طفلتين عمرهما 13 '14 عاما، اختناقا وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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