نائب بالشيوخ: الحكومة دائما تتخذ قرارات تستهدف التيسير على المواطنين





قال النائب احمد الشعراوي عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة اتخذت مؤخرا عدة قرارات هامة تستهدف التيسير على المواطنين ورفع المعاناة عنهم، في ظل هذه الظروف.





وأشاد الشعراوي في تصريحاته لـ"صدى البلد" بالقرارات التي إتخذها مجلس الوزراء لتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدا ان كل القرارات الأخيرة التي إتخذتها الدولة تهدف إلى رفع مستوي معيشة الفرد ورفع الأعباء عن المواطنين بالرغم من معاناة أغلب الدول من تداعيات فيروس كورونا والظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اقتصاد العالم.





وأكد عضو الشيوخ على أهمية تضافر الجهود هذه الفترة لتجاوز هذه المرحلة، موضحا أن الدولة حريصة على التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء المعيشية عنهم بشكل كامل.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى موافقة الحكومة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية لبعض المحاصيل، موضحا أهمية هذا القرار الذي يؤدي إلى تخفيض استيراد هذه المحاصيل وزيادة الانتاج منها.





واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.





وتم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس، كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.





كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.