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فن

الطاؤوس وكله بالحب.. عمرو ياسين يعبر عن غضبه بسبب أسماء مسلسلات رمضان

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:28 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
نشر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، منشورًا ابدى فيه استنكاره من اسماء بعض الاعمال المطروحة فى رمضان المقبل . 

حيث علق " ياسين " قائلًا : " هو عادي اننا نسمي اسم مسلسل جديد باسم عمل بنفس الاسم ؟ يعني مثلا في مسلسل السنه دي اسمه ع اسم مسلسل قديم ".

وإضاف " و في مسلسل تاني ع اسم حكايه من حكايات نصيبي و قسمتك ..هو ده عادي ازاي يعني؟؟

الجدير بالذكر ان الفنان عمرو محمود ياسين كان قد قدم حكاية تحمل أسم كله بالحب  خلال الموسم الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك ، بينما ستقدم هذا العام الفنانة زينه مسلسل يحمل الاسم ذاته . 

إما مسلسل الطاؤوس الذى من المقرر عرضه هذا العام ويقوم ببطولته الفنان جمال سليمان فقد سبق وان قدم الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة ليلى طاهر عمل درامى حمل الاسم ذاته 

الطاؤوس وكله بالحب.. عمرو ياسين يعبر عن غضبه بسبب أسماء مسلسلات رمضان
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