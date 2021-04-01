الطاؤوس وكله بالحب.. عمرو ياسين يعبر عن غضبه بسبب أسماء مسلسلات رمضان

نشر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، منشورًا ابدى فيه استنكاره من اسماء بعض الاعمال المطروحة فى رمضان المقبل .
حيث علق " ياسين " قائلًا : " هو عادي اننا نسمي اسم مسلسل جديد باسم عمل بنفس الاسم ؟ يعني مثلا في مسلسل السنه دي اسمه ع اسم مسلسل قديم ".
وإضاف " و في مسلسل تاني ع اسم حكايه من حكايات نصيبي و قسمتك ..هو ده عادي ازاي يعني؟؟
الجدير بالذكر ان الفنان عمرو محمود ياسين كان قد قدم حكاية تحمل أسم كله بالحب خلال الموسم الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك ، بينما ستقدم هذا العام الفنانة زينه مسلسل يحمل الاسم ذاته .
إما مسلسل الطاؤوس الذى من المقرر عرضه هذا العام ويقوم ببطولته الفنان جمال سليمان فقد سبق وان قدم الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة ليلى طاهر عمل درامى حمل الاسم ذاته