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سيارات

تدشين كيا EV6 الكهربائية بالكامل .. تفاصيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية ، بالكشف عن سيارتها EV6 الكهربائية بالكامل الجديدة كليًا، والتي تضم تصميم الشركة الجديد ، و أول منصة سيارات كهربائية متخصصة للشركة .

وتأتى السيارة كيا EV6 الكهربائية بالكامل بتصميم خارجي بشبك نحيل ومصابيح أمامية مميزة، كما تأتي بمصد ديناميكي ومآخذ هواء مستطيلة ، و غطاء محرك قصير وهيكل مبسط، بالإضافة إلى السقف العائم مع جناح خلفي علوي يلتف حول جوانب السيارة، حيث يوجه الهواء إلى الجناح السفلي الذي يظهر كامتداد للمصابيح الخلفية الأنيقة.

اما المقصورة الداخلية للسيارة كيا EV6 الكهربائية بالكامل ، تضم أجهزة قياس رقمية مقاس 12 بوصة ونظام ترفيهي مقاس 12 بوصة مع شاشة منحنية، وتقنية كيا كونيكت التي تسمح بالتحديث عبر الهواء، ويُمكن المالكين من العثور على محطات شحن قريبة ومراقبة حالة الشحن الخاصة بهم والاطلاق على النطاق المتبقي.

وتضم السيارة كيا EV6 الكهربائية بالكامل على العديد من وسائل السلامة من بينها أنظمة مساعدة السائق مثل نظام تتبع المسار، ومساعد الخروج الآمن، ومساعد الركن الذكي عن بُعد، ومساعد القيادة على الطريق السريع 2، والذي يجمع بين التحكم التكيفي في ثبات السرعة، والتمركز في المسار، مع تمكين السائق من تغيير المسار بنقرة بسيطة على المؤشر.

فستتوفر السيارات بخيارات متنوعة، حيث ستحصل قياسيًا على بطارية سعة 58 كيلوواط/سا مع محرك خلفي بقوة 168 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تحصل نسخ الدفع الكُلي على محرك ثاني لتحصل على قوة إجمالية تبلغ 232 حصان و605 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 6.2 ثانية.

وللحصول على نطاق أكبر، يُمكنك الحصول على بطارية 77.4 كيلوواط/سا، والتي تأتي مع محرك أكثر قوة يولد 225 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتحصل نسخ الدفع الكُلي على قوة إجمالية تبلغ 321 حصان و605 نيوتن.متر من عزم الدوران لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 5.2 ثانية، وتحصل على نطاق يزيد عن 510 كم للشحنة الكاملة.

تأتي نسخ جي تي في قمة التشكيلة، وتتوفر حصريًا بنظام دفع كُلي والبطارية طويلة المدى، في حين تحصل على قوة إجمالية تبلغ 577 حصان، وعزم دوران 740 نيوتن.متر، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 3.5 ثانية متفوقة على بورشه تايكان 4S، وتصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/سا، ويبلغ نطاقها الإجمالي 405 كلم للشحنة الكاملة.

تدشين كيا EV6 الكهربائية بالكامل .. تفاصيل
تدشين كيا EV6 الكهربائية بالكامل .. تفاصيل
تدشين كيا EV6 الكهربائية بالكامل .. تفاصيل
تدشين كيا EV6 الكهربائية بالكامل .. تفاصيل
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