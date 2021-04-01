6 أبريل.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مهارات التدريس لأعضاء هيئة التدريس

يعلن مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان ، عن عقد دورة تدريبية بعنوان « مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات »، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، و تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.





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أوضح المركز أن الدورة تقام لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وأنه سوف يتم منح شهادة معتمدة لكل من حضر فى الدورة.





تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





وحدد مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، موعد الدورة سوف تقام على يومين وهما الثلاثاء والأربعاء الموافق 6-7 ابريل 2021، فى تمام الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساء.





و تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، وطلب المركز من الراغبين وفى الحصول على الدورة التسجيل من خلال هذا الرابط: