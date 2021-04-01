ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

6 أبريل.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مهارات التدريس لأعضاء هيئة التدريس

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
اسلام خالد
يعلن  مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، عن عقد دورة تدريبية بعنوان « مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات »، وذلك لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، و تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير المركز.

اقرأ أيضا :

أوضح المركز أن الدورة تقام لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وأنه سوف يتم منح شهادة معتمدة لكل من حضر فى الدورة.

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

وحدد مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان، موعد الدورة سوف تقام على يومين وهما الثلاثاء والأربعاء الموافق 6-7 ابريل 2021، فى تمام الساعة 05:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساء.

و تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، وطلب المركز من الراغبين وفى الحصول على الدورة التسجيل من خلال هذا الرابط:
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.. نادى ريادة الأعمال بحلوان ينظم ندوة اونلاين لتكنولوجيا التعليم

كيفية اختيار البحث.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان..غدا

السبت.. ورشة عمل لأعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان في الإحصاء ببرنامج SPSS

ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان فى الإحصاء ببرنامج SPSS.. غدا

ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالنشر العلمي في جامعة حلوان.. السبت

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس لأبحاث الفنون البصرية..السبت

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. وزيرة الصحة: انخفاض أسعار الأدوية فى مصر لهذا السبب

7 زيجات ومنع من دخول السعودية.. أزمات لاحقت سوسن بدر

رئيس الوزراء: خصصنا 11 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا خلال العام الماضى

سعد لمجرد سبب معرفتها بـ محمد رمضان.. معلومات لا تعرفها عن النجمة الهندية أورفاشى راوتيلا

رئيس إدارة جمعية حقوق الكلاب.. رامي رضوان يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

ميسي يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال