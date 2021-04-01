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تعليم

٢٧ أبريل.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول إدارة الوقت والاجتماعات

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:02 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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كريم ناصر


اطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان،   مجموعة  البرامج التدريبية لشهر ابريل 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية يطلق المركز دورة حول كيفية  ادارة الوقت و الاجتماعات  يومى ٢٧ ، ٢٨ ابريل ٢٠٢١ بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا  . 


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث


جدير بالذكر انه  تتابع جامعة حلوان  انتظام أعمال الفصل الدراسى الثانى وتطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون حضور طلاب الكليات العلمية من 3 -4 أيام، يومان لطلاب الكليات النظرية كما تتابع اغلب كليات الجامعة الدراسة بنظام الاون لاين منذ بداية الاسبوع الاول للفصل الدىاسى و حتى نهاية الاسبوع الحالى ، للحفاظ على سلامة الطلاب من كورونا . 

 
وصرح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم و الطلاب "، إن هناك انتظاما  فى عملية رفع المقررات الدراسية بالفصل الدراسى الثانى على المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة ليتابع الطلاب العملية التعليمية بسهولة
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