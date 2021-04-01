مصر تسابق الزمن.. 58 مشروعا لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تتخطى الـ 60 مليار جنيه.. تفاصيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ خططها للتطوير بأيادي مصرية، مضيفا أننا سنفتتح قريبا عدة موانئ ضمن خطة التطوير التي تنتجها الدولة.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده المرافق في قناة السويس بعد انتهاء أزمة السفينة، أول أمس، أن مصر تعمل على ربط البحرين الأحمر والمتوسط بشبكة موانئ وسكك حديد، مؤكدا أن حادثة السفينة ستخضع لتحقيقات مكثفة.





وفي التقرير التالي تستعرض صدى البلد التفاصيل الكاملة لكافة مشاريع النقل البحري في مصر، تحت إشراف وزارة النقل .





أولًا خطة تطوير النقل البحري المصري في نقاط

1- جاري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية بواسطة مكتب استشاري عالمي بهدف تحويل الموانئ المصرية إلي مراكز لوجستية إقليمية وأفريقية وعالمية لخدمة حركة التجارة البينية لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة فى مجال النقل البحري واللوجيستيات . لا ينحصر التطوير فى الموانئ البحرية علي البنية الأساسية فقط وإنما يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات وربط كافة الجهات بالمجتمع المينائي فى منظومة الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء .

2_ دراسة إنشاء الهيئة العامة للموانئ البحرية المصرية كجهاز منظم للنقل البحري يضم قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وهيئات الموانئ والشركات العاملة بالنقل البحري، وفقا لأحدث النظم العالمية فى الإدارة والتشغيل بما يحقق الحوكمة وتطوير الأداء وتطبيق نظم الإدارة بالأهداف وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار فى الوقت المناسب والتخطيط ومراقبة الأداء

3_ إعطاء الأولوية لتطوير أسطول مصر التجاري لما له من أثر مباشر على اقتصاد الدولة والميزان التجاري بالإضافة إلى البعد الإجتماعى ممثلا فى تشغيل العمالة البحرية الوطنية واكتسابها الخبرة الحديثة للخوض فى السوق الملاحي العالمي والعائد السياسي من رفع العلم المصرى، الأمر الذي يعزز من مركز مصر فى التجارة العالمية على الصعيد الإقليمي والدولي حيث أن صناعة النقل البحري أصبحت تقود التنمية وسط احتدام المنافسة مع دول الجوار .

4_ وفى ضوء المؤشرات الأولية للمخطط الشامل ، تم التخطيط لتنفيذ مشروعات لتطوير الموانئ البحرية بإجمالى عدد (58) مشروع وبإجمالى تكلفة (63) مليار جنيه حتي عام 2024 ، تم الانتهاء من تنفيذ عدد (16) مشروع بإجمالى تكلفة (15,8) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد (30) مشروعات بإجمالى تكلفة (18,6) مليار جنيه ، ومخطط تنفيذ عدد (12) مشروع بتكلفة (28,6) مليار جنيه ، كالآتى : ( ميناء الإسكندرية 19,2 مليار جنيه - موانئ البحر الأحمر 10,3 مليار جنيه - ميناء دمياط 23,4 مليار جنيه - ميناء شرق بورسعيد 10 مليار جنيه

ثانيًا تطوير ميناء الإسكندرية تم التخطيط لتنفيذ عدد 23 مشروع بإجمالى تكلفة 19,2 مليار جنيه

تم تنفيذ عدد 5 مشروعات بإجمالى تكلفة 1,8 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه

إنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 مليون جنيه وبناء

توريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه .

جارى تنفيذ عدد 12 مشروع بإجمالى تكلفة 8,4 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 5.150 مليار جنية

إنشاء رصيف 85/3 ( محطة تداول الأخشاب ) بتكلفة 382,5 مليون جنيه

إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ( محور 54 ) بتكلفة 905 مليون جنيه

إنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للاخشاب بتكلفة 305 مليون جنيه .

من المخطط بدء تنفيذ عدد 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 9 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء وتشغيل محطة متعددة أغراض ( رصيف 100 ) بميناء الدخيلة، وطول الرصيف 1800 متر والعمق من 15- 17 متر وظهير خلفى 660 ألف م2

إنشاء رصيف تداول الصب الجاف بالمنطقة بين رصيفى 91-92 بميناء الدخيلة بطول رصيف 1150 متر وعمق 15 متر وساحة 300 ألف متر مربع

إنشاء محطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة بطول رصيف 540 متر وعمق 15 متر وساحة 188 ألف متر مربع

إنشاء عدد 3 مناطق لوجيستية فى ظهير ميناء الإسكندرية كالآتى (الأولى فى منطقة الورديان علي مساحة 400 فدان والثانية على أرض نجع إسو بمساحة 21 فدان والثالثة على أرض نجع الألومنيوم بمساحة 62 فدان .)

ثالثا ميناء دمياط تم التخطيط لتنفيذ عدد 16مشروع بإجمالى تكلفة 23,4 مليار جنيه

تم تنفيذ عدد 5 مشروعات بإجمالى تكلفة 1,9 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة 1365 مليون جنيه وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 16 متر بتكلفة 189 مليون جنيه

جارى تنفيذ عدد 7 مشروعات بإجمالى تكلفة 9,4 مليار جنيه ومن أهمها :

إنشاء محطة الحاويات الثانية بتكلفة 4,5 مليار جنيه وبناء وتوريد عدد 4 قاطرة قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون طن وتعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بالميناء ( إنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بطول 3600 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1565 متر ) وتكلفة 1.9 مليار جنيه وتعميق الممر الملاحي وحوض الدوران إلى 18 متر بتكلفة 1140 مليون جنيه من المخطط بدء تنفيذ عدد 4 مشروعات بإجمالى تكلفة 12,1 مليار جنيه ومن أهمها :- وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة بحرية 3320 م بعمق 17 م وساحة خلفية بمساحة 1 مليون م2 بتكلفة تقديرية 8.2 مليار جنيه وإنشاء وتشغيل محطة حبوب جديدة على مساحة 270 ألف م2 وبأطوال أرصفة 600م وتكلفة 2 مليار جنيه وإنشاء محطة لوجستية لدعم أنشطة البترول والغاز بمساحة 60 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه وأيضًا إنشاء وتشغيل منطقة لصناعات القيمة المضافة المرتبطة بالحبوب على مساحة 108 ألف م2 بتكلفة 1,5 مليار جنيه .

رابعًا موانئ البحر الأحمر تم التخطيط لتنفيذ عدد 19 مشروع بإجمالى تكلفة 10,3 مليار جنيه

تم تنفيذ عدد 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 2,05 مليار جنيه ومن أهمها :

تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه وتطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه وإنشاء قزق رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه وايضًا بناء وتوريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 55 طن بتكلفة 513 مليون جنيه .

جارى تنفيذ عدد 11 مشروع بإجمالى تكلفة 780 مليون جنيه ومن أهمها : إنشاء منطقة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا وتكلفة 60 مليون جنيه وإنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه وإنشاء رصيف بطول 60 متر بميناء سفاجا وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه وتطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه

من المخطط بدء تنفيذ عدد 2 مشروع بإجمالى تكلفة تقديرية 7,5 مليار جنيه وهى إنشاء محطة متعددة الأغراض ( حاويات – بضائع عامة ) بميناء سفاجا البحري بتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه وإنشاء محطة للبضائع العامة بميناء السويس بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه . وفي مينا شرق بورسعيد تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .

خامسًا ميناء شرق بور سعيد تم الإنتهاء من إنشاء 5 كم أرصفة مختلفة الأغراض بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليار جنيه .



