ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الغدة الدرقية والسكري أبرزها.. 5 أسباب للشعور بالعطش الدائم

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
هل تمر أيام تشعر فيها بالعطش طوال اليوم؟.. قد يعني ذلك ببساطة أنك يجب أن تشرب أكثر من ذلك بقليل. 

لكن هل تشرب ما يكفي وتشعر بالعطش دائما  قد يشير إلى أحد هذه الأسباب الخمسة الأساسية.

 5 أسباب محتملة للعطش الدائم:

قد يشير العطش الشديد إلى مشكلة صحية أساسية:

1. الترطيب غير الكافي
لقد ذكرنا هذا بالفعل ، ولكن السبب الأكثر وضوحًا للعطش الشديد هو أنك لست رطبًا بدرجة كافية. من الصعب تحديد كمية الماء التي يجب أن تشربها بالضبط لأن هذا يختلف من شخص لآخر. هل تعيش في مكان ما بمناخ حار أو تمارس الرياضة كثيرًا؟ ثم من الواضح أنك يجب أن تشرب المزيد. الاختبار الجيد هو إلقاء نظرة على بولك. كلما كان اللون أفتح ، كان ذلك أفضل.

2. النظام الغذائي
يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي أيضًا على مدى شعورك بالعطش أثناء النهار. على سبيل المثال ، نعلم أن نظام كيتو الغذائي يمكن أن يكون له عطش مفرط كأثر جانبي. في هذا النظام الغذائي ، يتم استبدال الكربوهيدرات بالدهون. هذا يعني أنك تأكل الكثير من الأشياء الدسمة مثل المايونيز والجبن والكريمة المخفوقة وتجنب الأرز والمعكرونة والبطاطس.

3. مشاكل الغدة الدرقية
يمكن أن تختلف أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية من شخص لآخر. لا يوجد سبب للذعر عند الشعور بالعطش الشديد ومشاكل الغدة الدرقية ، ولكن حاول أن تراقب الأعراض الأخرى التالية: فقدان الوزن ، والمصافحة ، والتعب ، ونوبات القلق ، والشعور بالدوار. إذا كنت تعاني من العديد من هذه الأعراض مع العطش الشديد ، فقد ترغب في تحديد موعد مع طبيبك.

4. مرض السكري
من الأعراض الشائعة لمرض السكري (كلا النوعين 1 و 2) الشعور بالعطش طوال الوقت والاضطرار إلى التبول كثيرًا. يتعلق هذا بحقيقة أن كليتيك لا تعملان بشكل جيد لأنهما غير قادرين على كبح كل الجلوكوز ومستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية. يمتص الجلوكوز الرطوبة وهذا هو السبب في أن الكلى تسمح بمرور الرطوبة أكثر من المعتاد. ينتج عن هذا المزيد من العطش وزيارات أكثر تكرارا إلى المرحاض.

5. الدواء
هناك الكثير من الأدوية التي تسبب العطش الشديد كأحد آثارها الجانبية المحتملة. ومن الأمثلة على ذلك الأدوية المضادة للحساسية ومضادات الاكتئاب وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بسبب عدم النوم والبكاء .. تعرف على علاج جحوظ العين بالعسل والكورتيزون

اكتشفها قبل المضاعفات.. أعراض الغدة الدرقية

لا تغفلها.. 7 أعراض لمشاكل الغدة الدرقية انتبه إليها

علامات الإصابة بالسكر

كيف تشرب الماء.. نصائح وتوصيات

7 آثار جانبية محتملة لعدم الحصول على كمية كافية من الماء

ترشيحاتنا

محمد رمضان يعلن عن مشاركة نجمة هندية مشهورة في أغنيته الجديدة

واحد بيجري وبيقولنا السفينة طلعت.. أسامة ربيع يكشف أولى لحظات تحرك إيفر جيفن

علماء يكشفون مفاجأة صادمة عن الفئران وقت انتشار المرض

المهلة تنتهي اليوم.. عقوبة رادعة لـ عدم تسليم إقرار الذمة المالية

رئيس هيئة قناة السويس لـ أحمد موسى: مش ملاحق على السفن اللي جايه

بعد وصول 854 ألف جرعة.. الصحة: شحنات كبيرة من لقاحات كورونا تصل خلال أيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كذبة بسبب المخدرات تودي بـ بريء خلف القضبان لأكثر من 20 عاما.. وهذه قصته

تدشين كيا EV6 الكهربائية بالكامل .. تفاصيل

القلق والإجهاد.. تعرف على أسباب وعلاج قرح الفم