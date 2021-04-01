الغدة الدرقية والسكري أبرزها.. 5 أسباب للشعور بالعطش الدائم

هل تمر أيام تشعر فيها بالعطش طوال اليوم؟.. قد يعني ذلك ببساطة أنك يجب أن تشرب أكثر من ذلك بقليل.





لكن هل تشرب ما يكفي وتشعر بالعطش دائما قد يشير إلى أحد هذه الأسباب الخمسة الأساسية.





5 أسباب محتملة للعطش الدائم:

قد يشير العطش الشديد إلى مشكلة صحية أساسية:

1. الترطيب غير الكافي لقد ذكرنا هذا بالفعل ، ولكن السبب الأكثر وضوحًا للعطش الشديد هو أنك لست رطبًا بدرجة كافية. من الصعب تحديد كمية الماء التي يجب أن تشربها بالضبط لأن هذا يختلف من شخص لآخر. هل تعيش في مكان ما بمناخ حار أو تمارس الرياضة كثيرًا؟ ثم من الواضح أنك يجب أن تشرب المزيد. الاختبار الجيد هو إلقاء نظرة على بولك. كلما كان اللون أفتح ، كان ذلك أفضل.

2. النظام الغذائي يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي أيضًا على مدى شعورك بالعطش أثناء النهار. على سبيل المثال ، نعلم أن نظام كيتو الغذائي يمكن أن يكون له عطش مفرط كأثر جانبي. في هذا النظام الغذائي ، يتم استبدال الكربوهيدرات بالدهون. هذا يعني أنك تأكل الكثير من الأشياء الدسمة مثل المايونيز والجبن والكريمة المخفوقة وتجنب الأرز والمعكرونة والبطاطس.





3. مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تختلف أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية من شخص لآخر. لا يوجد سبب للذعر عند الشعور بالعطش الشديد ومشاكل الغدة الدرقية ، ولكن حاول أن تراقب الأعراض الأخرى التالية: فقدان الوزن ، والمصافحة ، والتعب ، ونوبات القلق ، والشعور بالدوار. إذا كنت تعاني من العديد من هذه الأعراض مع العطش الشديد ، فقد ترغب في تحديد موعد مع طبيبك.



