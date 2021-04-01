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الصحة تكشف تطورات إنتاج لقاح كورونا في مصر

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:51 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المستجدات في تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، إنه نطلب التعاون السريع في إنتاج اللقاح وتوزيعه بشكل كبير في المنطقة مع الجانب الصيني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه خلال أسبوع سيتم إجراء مهم مع الجانب الصيني في إنتاج اللقاح بمصر، متابعا أنه شهدنا عزوف بعض المواطن عن تلقي اللقاح في البداية خلال الفترة الأخيرة، وحاليا حدث إقبال كبير على التطعيم وخاصة من الأطقم الطبية.

وتابع مجاهد، أنه نهدف وصول المواطن أنه يسجل وفي نفس اليوم بليل يذهب لتلقي اللقاح، لافتا إلى أنه بين مصر والصين تعاون كبير منذ بداية الجائحة. 

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تعاقدات على لقاح استرازينيكا خلال الفترة الماضية، مضيفا انه وصل لمصر ما يقرب من مليون جرعة منذ دقائق.

وأضاف مجاهد، أن الشحنة التي وصلت سيتم اخذ عينة منها قبل بدأ التطعيم بها، والمواطن يحصل على جرعة أولى والثانية بعدها بثلاث أشهر.

وتابع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عملية التطعيم تسير منذ وقت إعلان التطعيم بكل احترافية، لافتا إلى انه نهدف الوصول لـ 5 ألف مكان لتلقي لقاح كورونا.




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