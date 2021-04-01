الأمراض المعدية بالصحة العالمية: نهدف لتطعيم الجميع للوصول لمناعة أفضل.. فيديو

قال علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن استلام مصر لشحنة لقاح استرازينكا تعد أكبر شحنة وصلت مصر حتى الان.





وأضاف حشيش خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز على هامش استلام لقاح استرازينكا أن التطعيم فعال لان المرض مستجد مشيرا إلى أن الأبحاث تسارعت بشكل كبير وتم عمل تجربة اكلينيكية على الانسان للوصول لافضل النتائج.





وتابع مسئول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية أن هناك 140 مركز على مستوى مصر يتم اعطاء اللقاح من خلالها ونهدف بالوصول لتطعيم الجميع للوصول لمناعة أفضل.



