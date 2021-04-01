مدير المتحف المصري تكشف أسرار الـ 22 ملكا في موكب المومياوات

كشفت صباح صدقي مدير متحف المصري بالتحرير، تفاصيل جديدة بشأن الملوك الـ 22 الذين سيتم نقلهم من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات.





وقالت صدقي، في حوارها لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، إن الملوك للأسرة السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون، مضيفا أن تاريخ المومياوات منذ 3500 عاما.





وتابعت مدير متحف المصري بالتحرير، أن تاريخها حي مع العالم حتى اليوم، وهم ملوك مصر العظام، والذين أسسوا الدولة المصرية، متابعة أنهم أسسوا إمبراطوريتهم امتدت من الشمال للجنوب.





وأكملت مدير متحف المصري بالتحرير، أنه من بين المومياوات الملك رمسيس الثاني الشهير والذي له معرفة كبير.

فيما أعلنت وزارة السياحة والآثار، موعد نقل المومياوات الملكية ليكون يوم 3 أبريل المقبل، ذلك الحدث العالمي الذي من المنتظر أن يبهر العالم بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة، حيث سيكون الموكب مهيب لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.



