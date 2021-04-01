شهية ولذيذة.. طريقة عمل كيك التفاح والجزر

قدمت الشيف "نرمين هنو" مقدمة برنامج "زي السكر" طريقة عمل كيك التفاح والجزر، و تعد من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك.









مقادير كيك التفاح والجزر

200 جرام بيكان مفروم

230 جرام دقيق

2 معلقة صغيرة بيكينج صودا

1 معلقة صغيرة قرفة

نصف معلقة صغيرة ملح

3 بيض

400 جرام سكر

170جرام زيت

180 جرام حليب رايب

2 معلقة صغيرة فانيليا

2 كوب تفاح أخضر مبشور

2 كوب جزر مبشور





صوص التفاح المكرمل

1 كوب سكر

نصف كوب زبدة

عصير تفاح

1 كوب بيكا مقطع





طريقة تحضير كيك التفاح والجزر:

فى العجان يخفق البيض والسكر ثم يضاف الزيت تدريجيا" مع استمرار الخفق.

ثم تضاف المقادير الجافة وحليب رايب وفانيليا ويخفقوا جيدا".

ثم يضاف الجزر والتفاح والبيكان ويخلطوا حتى تمتزج المكونات.

ثم يوضع خليط الكيك فى صينية كيك مبطنة بزبدة ومعفرة بدقيق.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 40 دقيقة.





صوص التفاح المكرمل

يكرمل السكر على النار ثم تضاف الزبدة ويقلب حتى يصبح لونه ذهبى

ثم يضاف عصير التفاح والبيكان

ثم يرش الصوص على وجة الكيك

وتقدم بالهنا







