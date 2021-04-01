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فن

تعرف على توب أنغامي في معظم الدول العربية لـ شهر مارس

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت أنغامي اليوم ٣١ مارس عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتطبيق، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر مارس في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

و قد تصدر مغني الراب مروان بابلو  الاستماعات في مصر ونشهد عودة روبي من جديد واحتلالها المراكز الأولى مع أغنيتها الجديدة "حته تانيه".

أما أدهم نابلسي وحمزة نمرة  وجوزيف عطية فقد تصدرا القوائم في لبنان والسعودية والعراق وتونس هم ومحمد المجذوب.
تامر عشور ايضًا في مقدمة الاغاني في السعودية. 

و في المغرب العربي تحتل أغنية سعد لمجرد و زهير بهاوي الصدارة وذلك منذ صدورها في يناير الماضي، اما الغراند طوطو فقد أشعل القائمة بأغاني البومه الجديد Caméléon.

وفي تونس تصدر بلطي القائمة بأغنيته الجديدة "يا حسرة".

توب 5 مصر
غابة  مروان بابلو
Astronaut In The Ocean Masked Wolf
حتة تانية  روبي
عيونه لما قابلوني رامي صبري
فكك (مع عنبة) دبل زوكش

توب 5 لبنان
خايف أدهم نابلسي
فاضي شوية حمزة نمرة
Astronaut In The Ocean Masked Wolf
طبيعي جوزيف عطية
الحب الحب محمد المجذوب

توب 5 السعودية 
Astronaut In The Ocean Masked Wolf
فاضي شوية حمزة نمرة
Sacrifice Bebe Rexha
بقول عادي تامر عاشور
حان الآن أدهم نابلسي

توب 5 المغرب
الغادي وحدو سعد لمجرد٬ كريم زياد وهواريات
Thezz (feat. Small ) إل غراندي طوطو
Tango إل غراندي طوطو
Obscurité (feat. Hamza) إل غراندي طوطو
#OuDiriHakka إل غراندي طوطو

توب 5 العراق
Astronaut In The Ocean Masked Wolf
فاضي شوية حمزة نمرة
إحنا إثنين صلاح الزدجالي واصيل هميم
هواك محمود التركي
خايف أدهم نابلسي

توب 5 تونس
يا حسرة بلطي
Ja Yeh سنفارا
خايف أدهم نابلسي
فاضي شوية حمزة نمرة
Astronaut In The Ocean Masked Wolf

توب 5 الجزائر
زنقاوي Djalil Palermo, Savage Plug, Didine Canon 16 & Foufa Torino
Raina Rai Ihan & Twelve
عشقك كريمينال جليل باليرمو
كالم فلان
Astronaut In The Ocean Masked Wolf
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