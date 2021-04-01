أهالي حاجر المريس يطالبون بتوفير طبيب بديل في الوحدة الصحية

سادت حالة من الغضب والاستياء لدى أهالي حاجر المريس الطود التابعة لغرب محافظة الأقصر بسبب عدم توفير دكتور مقيم بالوحدة الصحية التابعة لحاجر المريس يعرض الأهالي للخطر في حالات الطوارئ الخطيرة لأن من الممكن أن يفارق المريض الحياة.





ويقول المواطن محمد محمود طايع عبدالهادي ، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى من نقل طبيب الوحدة الصحية بحاجر المريس الطود غرب محافظة الأقصر، بدون بديل من قبل مدير الإدارة الصحية بالكود محافظة الأقصر مما يتسبب في ضرر بالغ لصحة المواطنين وخاصة كبار السن من النوعين والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لعدم وجود طبيب بالوحدة الصحية.





وأضاف: المستشفى الدولي بالأقصر يبعد من حاجر المريس أكثر من ١٥ كيلو متر ذهاب وعودة وتعدد الانتقال في المواصلات أكثر من 4 مواصلات خلاف غلاء المواصلات ، لافتا حن نعاني من ظروف مادية وظروف الحشرات والعقارب والثعابين حيث حاجر المريس بيئة جبلية وجبال ورمال وتكثر بها الإصابات.





وناشد المسئولين بالصحة النظر الينا بعين الرحمة، بتوفير دكتور بديل لاستقبال الحالات والاسعافات الأولية وكذلك لتصريحات الدفن عن مواطنين حاجرالمريس الطود التابعة لغرب محافظة الأقصر ، لتخفيف المعاناة عن الأهالي ورأفة بصحتهم.





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