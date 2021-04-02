الطريق أصبح مأوى للحيوانات الضالة .. مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط الفوضى وأهالي بني سويف ينتفضون .. صور

مازال محيط مسجد عمر بن عبدالعزيز الكائن بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف يعاني من الإهمال على الرغم أن أمتارا قليلة تفصله عن مبني ديوان مركز ومدينة بني سويف العاصمة.





فبعد إنشاء كوبري وسط الميدان وعلى الرغم من الإنجازات والمظهر الحضاري الذي ظهر عليه الميدان مؤخرا من إنارة وتجميل إلا أن المسئولين عن الكهرباء قاموا بقطع الطريق وإزالة البلاط من الشارع الصغير المؤدي للمسجد وبعد الانتهاء من إنشاء الكوبري تم ردم القطع بالتراب والرمال فقط دون اعادة الشيء لأصله مما تسسب أن يكون الممر الرئيس لمؤدي للمسجد "حماما" للقطط والكلاب لوجود تراب ورمال بدلا من البلاط ،كما أصبح دورة مياه مفتوحة لكبار السن الذين يتبولون على سور المسجد.





"صدى البلد" التقى وأهالي منطقة ميدان المديرية للتعرف على المشكلة ، في البداية يقول مصطفى جمال الكوبري إضافة وواجهة مشرفة لبني سويف كلها لكن أعمال النظافة والتبليط للميدان في محيط الكوبري وتناسي المسئولون محيط المسجد وخاصة الممر الواقع ما بين المسجد وعمارة الأوقاف أو عمر أفندي فهو أصبح مبولة لكبار السن ومكانا تتبرز فيه القطط والكلاب.





وأضاف احمد محمد من رواد المسجد أن المنطقة الواقعة ما بين المسجد وعمر أفندي لا تتعدى 20 مترا وهي في الأصل كان يوجد بها بلاط وبعد عمليات التكسير لمرور كابل كهربائي أسفل منها لم يتم إعادة الشيء إلي أصله، ونحن المصلون ومريدي المسجد نظرا لظروف جائحة كورونا وغلق دورات المياه في المساجد ، نتوضأ في منازلنا ونذهب للصلاة في المسجد وقد يمر البعض من ضعاف البصر على براز القطط أو الكلاب فتبطل وضوءه، ولو كان الممر مبلطا ما سمح للقط والكلاب التبرز في المكان.





ومن جانبه قال محمد رياض نائب رئيس مدينة بني سويف متوعدا الأهالي حينما علم باتصالهم بكبار المسئولين في المحافظة لعرض الشكوى قال "حرفيا " "مش بتشتكوا للمحافظ ونواب المحافظ ابقوا قابلوني لو الممر اتبلط إلا في الخطة القادمة للتبليط، استنوا الخطة بقى".





وناشد أهالي المنطقة من رواد مسجد عمر بن عبدالعزيز الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتدخل شخصيا كما تدخل من قبل وأنار الممر ، قبل دخول شهر رمضان الكريم وحتى لا يجد المصلين أذى ولا روائح كريهة أثناء الذهاب والإياب للمسجد.