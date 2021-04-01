موسيماني يحسم الجدل حول ترك الأهلي وقيادته لمنتخب جنوب أفريقيا

حسم الجنوب بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء لتدريب منتخب جنوب أفريقيا حسب ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية.





وقال موسيماني للجهاز المعاون له علي هامش مران الفريق الأحمر بإستاد مختار التتش قبل المغادرة للسودان بأنه ليس هناك أي مفاوضات معه من قبل إتحاد الكرة في بلاده سواء رسميًا او وديًا.





وأضاف خلال حديثه لمعاونيه أنه تابع بعض التقارير الصحفية والإعلامية التي تتحدث عن الأمر لكنه لم يتلقي أي إتصالات من أي مسئول بجانب أنهيحترم تعاقده مع الأهلي الممتد لموسم أخر بخلاف العام الحالي، فيما اكدت إدارة القلعة الحمراء أنها لا تعرف شيئًا عن الأمر نهائيًا وكل ما تردد مجرد تكهنات.





وقالت إدارة الأهلي أن قيادة أي مدرب لمنتخب بلاده هو حلم للجميع ولكن ليس هناك شئ رسمي لتتحدث عنه أو تناقشه فلم يخطرهم موسيماني بأي أمر.