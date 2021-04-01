ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 1 أبريل 2021.. تعرف عليها

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم، الخميس 1 أبريل 2021.


وتراوح سعر أسماك البلطي"1" من 20-23 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 18.5-19.5جنيه للكيلو، والبلطي الأسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو، وقشر البياض والبياض الأملس 1 سجل 90-110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو. 


اقرأ أيضا:
تعرف على موعد صرف السلع التموينية لشهر إبريل


كما سجل المكرونة الخليجي 32-38 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-70 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-130 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 90-150 جنيهًات للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.


فيما سجل المرجان"1" سعر يتراوح بين 29-35 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 42-48 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-110 جنيهات للكيلو.


وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 400 -480 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 165 جنيهًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البلطي الفيليه 110 جنيهات.. أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الأحد 21-2-2021

أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم 1-3-2021

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الاثنين 15-3-2021

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 18 مارس 2021

أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الإثنين 22-3-2021

ترشيحاتنا

رغم ارتفاع إصابات كورونا.. مسئول كويتي يكشف موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

رئيس اتحاد السلة يفجر مفاجأة مدوية عن أزمة مباراة الأهلي والزمالك

إعلان رئاسي.. بايدن يصدر قراراً جديداً بخصوص المتحولين جنسياً

الأمر خطير.. بيان عاجل من الصحة العالمية بخصوص ارتفاع إصابات كورونا

مسلسل الملك أحمس فى مرمى النيران بسبب ريم مصطفى ولحية الأبطال

رئيس إدارة جمعية حقوق الكلاب.. رامي رضوان يهنئ إيمي سمير غانم بعيد ميلادها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال