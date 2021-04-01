أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 1 أبريل 2021.. تعرف عليها

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم، الخميس 1 أبريل 2021.



وتراوح سعر أسماك البلطي"1" من 20-23 جنيها للكيلو، والبلطي "2" سجل 18.5-19.5جنيه للكيلو، والبلطي الأسواني 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي سجل 30-110 جنيهات للكيلو، وقشر البياض والبياض الأملس 1 سجل 90-110 جنيهات للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 30-40 جنيهًا للكيلو، والقراميط – شيلان تسجل 10-20 جنيهًا للكيلو.

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كما سجل المكرونة الخليجي 32-38 جنيهًا للكيلو، والمكرونة السويسي 60-70 جنيهًا للكيلو، والبرانيس الإسكندراني سجلت 50-65 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمدة سجلت 20-30 جنيهًا للكيلو، وسمك موسى 90-130 جنيهًا للكيلو، و سبيط – كاليماري – سابيا سجل 110-170 جنيهًا للكيلو، والكابوريا 30-130 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" 90-150 جنيهًات للكيلو، والبوري "2" 32-38 جنيهًا للكيلو.









فيما سجل المرجان"1" سعر يتراوح بين 29-35 جنيهًا للكيلو، والمرجان"2" 23-27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 19-25 جنيهًا للكيلو، والسمك البربون "1" يسجل 42-48 جنيهًا للكيلو، والبربون"2" 32-38 جنيهًا للكيلو، والبربون المجمد 25-30 جنيهًا للكيلو، و الدنيس يسجل 90-110 جنيهات للكيلو.









وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 400 -480 جنيها للكيلو، والجمبري "1" 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبري "2" 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري "3" 90 – 165 جنيهًا.