أبرزها زيادة السياحة والتصدير.. رؤساء الغرف التجارية يستعرضون مجالات التعاون المشترك مع كرواتيا

أكد التجار، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أهمية منتدى الأعمال المصرى الكرواتي فى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وكرواتيا، لافتين إلى أنه سيؤدى إلى ميزة الدخول الحر للجمارك فى الأسواق لمصر الكرواتية بالتبادل التجارى.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح الكمونى، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، أن المنتدى يفتح العديد من مجالات التعاون بين مصر وكرواتيا، والذي سينتج عنه زيادة في حجم العلاقات الاقتصادية وتوفير ميزة الدخول الحر للجمارك في أسواقنا.

اقرأ أيضا:









وقال أحمد راضى مخلوف، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة المنيا: "نأمل أن يسهم المنتدى في مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر وكرواتيا، وتكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال لدفع التعاون الاقتصادى بين البلدين فى شتى المجالات".







كما وجه المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، الدعوة للشركات الكرواتية لضخ استثماراتها في السوق المصرية لما تقوم به مصر حاليا بتقديم جميع التسهيلات لجذب المستثمرين وإزالة جميع المعوقات من خلال تطوير تشريعاتها الاستثمارية.







وأكد هشام خضير، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، أن المنتدى بحث آليات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة.







وأوضح حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، أن هناك فرصًا ضخمة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وكرواتيا، خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية هائلة وموقع جغرافى متميز بقارتى أوروبا وأفريقيا.







وأشار أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إلى إمكانية استخدام السوق المصرية كمحور لنفاذ الصادرات الكرواتية فى مصر لأسواق عدد كبير من الدول العربية والأفريقية المرتبطة مع مصر باتفاقات للتجارة الحرة، وذلك سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات الكرواتية فى مصر.





وأكد المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، أن مصر تمتلك مجموعة من الفرص والمشروعات الواعدة أمام الاستثمارات المشتركة مع كرواتيا، من ضمنها الاستثمار المشترك في المناطق الصناعية والمدن الجديدة وإقليم قناة السويس.







وقال المستشار خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة تطورية كبيرة خلال هذه الفترة بدليل أنها الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط التى حققت معدل نمو اقتصادي إيجابيا خلال جائحة كورونا، وذلك يؤهلها إلى استقبال المزيد من الاستثمارات الكرواتية الجديدة والوفود السياحية.

