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فن

مجدى كامل يشارك ليلى علوى "ست الهوانم"

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
إنتهى الفنان مجدى كامل من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل " زى القمر " ، حيث من المقرر ان يشارك الفنانة ليلى علوى ضمن أحداث حكاية ست الهوانم . 

وأكدت " شهيرة سلام" فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان الحكاية الثالثة والتى تبدأ إذاعتها السبت المقبل تدور أحداثها حول أسرة من منطقة الصعيد، حيث من المقرر ان تظهر لأول مرة الفنانة ليلى علوي في دور"سيدة صعيدية فى الدراما التليفزيونية  . 

وأضافت: حتى الآن تم الإنتهاء من تصوير 3 حكايات ، على ان يتم تصوير موسم جديد من العمل عقب إنتهاء شهر رمضان القادم .

يذكر ان مسلسل زى القمر تقوم كل من إلهام شاهين وليلى علوى وجومانا مراد ببطولة ثلاث حكايات تبلغ مدة كل حكاية 5 حلقات .

والعمل تدور احداثه فى إطار إجتماعى حول المشاكل التى تعانى منها المرأة الاربعنية مثل الخيانة الزوجية ونظرة المجنمع للسيدات اللاتى لم يتزوجن حتى هذا العمر .
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