مجدى كامل يشارك ليلى علوى "ست الهوانم"

وأكدت " شهيرة سلام" فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان الحكاية الثالثة والتى تبدأ إذاعتها السبت المقبل تدور أحداثها حول أسرة من منطقة الصعيد، حيث من المقرر ان تظهر لأول مرة الفنانة ليلى علوي في دور"سيدة صعيدية فى الدراما التليفزيونية .





وأضافت: حتى الآن تم الإنتهاء من تصوير 3 حكايات ، على ان يتم تصوير موسم جديد من العمل عقب إنتهاء شهر رمضان القادم .





يذكر ان مسلسل زى القمر تقوم كل من إلهام شاهين وليلى علوى وجومانا مراد ببطولة ثلاث حكايات تبلغ مدة كل حكاية 5 حلقات .





والعمل تدور احداثه فى إطار إجتماعى حول المشاكل التى تعانى منها المرأة الاربعنية مثل الخيانة الزوجية ونظرة المجنمع للسيدات اللاتى لم يتزوجن حتى هذا العمر .