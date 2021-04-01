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أبو العينين وكيل النواب يستقبل النائب الأول لرئيس برلمان مالاوى والوفد المرافق له.. فيديو

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:35 ص
النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقرير فيديو لـ استقبال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ماداليستو كازومبو، النائب الأول لرئيس برلمان مالاوى، والوفد المرافق له.


واستقبل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ماداليستو كازومبو، النائب الأول لرئيس برلمان مالاوى، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية.


ونقل "أبو العينين" تحيات البرلمان المصرى للوفد، متمنيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الثانى مصر، داعيًا إلى تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والتنسيق بينهم في المحافل الإقليمية والدولية.


وأكد "أبو العينين" أن مصر استطاعت في 6 سنوات أن تقيم الجمهورية الثانية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان خير داعم لأفريقيا خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى التحدى الذى يواجه الدولة المصرية في مشكلة نهر النيل مع إثيوبيا، موضحًا أن مصر دولة سلام ولا تقف في طريق نهضة إثيوبيا، إلا أن التسويق الخاطئ للمعلومات والتجنى على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل مرفوض على جميع المستويات رسميًا وبرلمانيًا.


وقال إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت واضحة، حيث أشهد العالم كله على الممارسات الإثيوبية التي تتنصل من مسئولياتها الدولية.


من جانبه، أعرب "كوزمبو" النائب الأول لرئيس البرلمان المالاوى عن سعادته بالحفاوة المصرية، مشيدًا بالنهضة التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة والدعم المستمر الذى تقدمه مصر لدولته عسكريًا وعلميًا.


وطالب بزيادة التعاون الثنائى بين البلدين في المجالات الزراعية والتجارية، وأعلن عن دعم بلاده رئيسًا وبرلمانًا لموقف مصر العادل في قضية مياه نهر النيل، مؤكدًا أنه حان الوقت ليكون لأفريقيا صوت واحد يسعى للاستفادة من ثروات القارة المباركة وخدمة شعوبها.


وأعرب عن تطلع البرلمان المالاوى إلى الاستفادة من الخبرات البرلمانية المصرية ‏العريقة، وذلك لتنفيذ خطة تطوير العمل بالبرلمان المالاوى.


وعقب انتهاء اللقاء، اصطحب وكيل المجلس، الوفد المالاوي في جولة تفقدية داخل مجلس النواب شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس.
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