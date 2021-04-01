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رياضة

شوبير يعلن موقف موسيماني من تدريب منتخب جنوب أفريقيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:26 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
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محمد السعيد
كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، من تدريب منتخب جنوب أفريفيا، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" موسيماني مرشح بالفعل لتدريب جنوب أفريقيا، وهو سعيد بتواجده ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب بلاده".

وواصل شوبير:" تردد في عام 2019 أن موسيماني رفض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، وقال أنه لا يزال أمامه بعض الوقت لكي يعمل مع المنتخبات".

وأضاف شوبير:" موسيماني يرى أنه يسطر تاريخا مع النادي الأهلي، ويرى أنها تجربة غير مسبوقة  ومصمم يستمر فيها حتى في النهاية".

وأوضح:" لا أستطيع القول أن موسيماني أغلق الباب بنسبة 100% أمام تدريب منتخب جنوب افريقيا،  ولكن لديه قناعة بتواجده في الأهلي، ويرى أن نتائج تجربته مع الأهلي مبهرة  بالحصول على كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وثالث العالم، ولديه أمل في التتويج بالسوبر المصري والسوبر الأفريقي".

وأختتم:" أعتقد أن قرار موسيماني سيكون الاستمرار مع النادي الأهلي، وهو شخص ذكي، ويحسبب قراره بدقة.
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