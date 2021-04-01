الزراعة : الدلتا الجديدة تصلح للمحاصيل الاستيراتيجية وعلى رأسها القمح .. فيديو

قال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز البحوث بوزارة الزراعة، إن القيادة السياسية كلفت بإنتاج أراض متاحة صالحة للزراعة، لافتًا إلى أن هناك دراسات استكشافية للأراضى ووصلنا لحوالى مليون فدان تمت زراعتها فى منطقة الضبعة وستكون دلتا جديدة تساهم فى التنمية المستدامة لمصر.





وأضاف رئيس مركز البحوث بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الدراسات أثبتت صلاحيتها لزراعة المحاصيل الاستيراتيجية، وتقع شمال غرب الدلتا فى تقاطع الطريق الاقليمى مع محور الضبعة وصولًا للعلمين.





وتابع أن الأرض مميزة ومستوية ودرجة الخصوبة فيها معتدلة تساعد على الزراعة بدون مشكلات كثيرة، منوهًا بأن الدلتا الجديدة قريبة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وقريبة من اسكندرية لو احتجنا للتصدير من تلك المنتجات.





وأوضح أنه تم التفكير بشكل غير تقليدى فى الفترة الاخيرة للتعظيم من كفاءة استخدام المياه، مؤكدًا أن أرض الدلتا الجديدة تصلح لزراعة المحاصيل الاستيراتيجية وعلى رأسها القمح.



