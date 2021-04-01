لقاح أسترازينيكا خطير على النساء بهذا العمر.. الغذاء والدواء تصدر بيانًا لتوضيح الأمر

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات لرؤيا ، اليوم الخميس، أن المؤسسة سوف تصدر بيانا توضيحا حول ما يتم تداوله عن كتاب صادر عن المؤسسة بتاريخ 25 من مارس الماضي يتضمن توصية بوقف اعطاء لقاح استرازينيكا لفئة النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 55 عامًا.





وكان قد تم تدوال توصية من المؤسسة العامة للغذاء والدواء موجهة لوزير الداخلية ووزير الصحة المكلف آنذاك بخصوص لقاحات كوفيد 19 المطورة من استرازينيكا والتي تم الموافقة على إجارة الاستخدام الطارئ لها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن تتضمن وقف إعطاء هذا اللقاح للنساء دون سن 55 عاما.





وفي تصريح سابق، قال مهيدات إن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن ولا خوف منه، وأن الدول التي توقفت عن استخدام اللقاح أقدمت على هذه الخطوة احترازيًا.