ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لبنانية بروح مصرية ..ميرنا دياب: جوزي أكبر المشجعين لي.. وبحب أفرح الناس

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:41 ص
ميرنا دياب، من مشاهير
ميرنا دياب، من مشاهير السوشيال ميديا،
Advertisements
هاجر إبراهيم
كشفت ميرنا دياب، من مشاهير السوشيال ميديا، عن سبب صناعتها لفيديوهات عبر التيك توك قائلة:" العزل المنزلى وتفشي فيروس كورونا هو السبب".

وأضافت "ميرنا" خلال حوارها عبر سكايب ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن واحدة من صديقاتها قالت لها بعمل فيديوهات كنوع من التسلية وإلهاء الوقت، فأصحبت بعد ذلك تصنع تلك الفيديوهات عبر التيك توك وأستمرت به.

وتابعت أنها تقوم بخلق فيديوهات مبهجة ومسلية للمشاهدين، مضيفة، "أصبح إدمان لى.. بحب أعمل فيديوهات من حياة كل امرأة أو زوجة أو ربة عمل أو مع الأصدقاء".

وأكدت أنها تحب صنع محتوى متعدد وليس محصور على نوع واحد، متابعة أن زوجها وأولادها هم أكبر داعمين لها، "ببسط غيرى وحالى فى نفس الوقت".

وأشارت إلى أنها تقوم بعمل محتويات التيك توك مرة واحدة بالأسبوع، حيث أنها تستطيع أن توفق بين العمل والحياة الأسرية العادية، كما أنها تستطيع التحدث باللهجة المصرية جيدا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

28 مارس.. الفصل في دعوى غلق تيك توك

طبيبة أسنان تبدع في تشكيل تماثيل أفريقية من ورق الجرائد.. فيديو

من التيك توك لعالم الفن.. شاهد.. نجل الفنان طارق الدسوقي مشروع النجم المنتظر.. شاهد

د. وفاء شبارة تكتب: صباح الخير.. يا مولاتي

حسين نصار: كنت خايف من رد فعل الدكتور مبروك عطية على فيديوهات التيك توك

إسلام ويارا نجوم التيك توك يرويان كواليس تصويرهما للفيديوهات.. فيديو

ترشيحاتنا

أريد حلا.. اتحاد الكرة يتحرك لإنهاء أزمة البدرى والأهلي

شاهد.. الرئيس السيسي يرتدي البالطو الأبيض خلال تفقد مدينة الأدوية

سعد لمجرد سبب معرفتها بـ محمد رمضان.. معلومات لا تعرفها عن النجمة الهندية أورفاشى راوتيلا

عمل بسيط يدخلك الجنة.. لا تستهن به

إعلامية كويتية: رسائل السيسي بشأن سد النهضة كشفت حالة الدعم العربي الواسع لمصر

استقالة مساعد وزير التعليم من منصبها بشكل مفاجئ لأسباب غير معلنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال