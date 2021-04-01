لبنانية بروح مصرية ..ميرنا دياب: جوزي أكبر المشجعين لي.. وبحب أفرح الناس





وأضافت "ميرنا" خلال حوارها عبر سكايب ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن واحدة من صديقاتها قالت لها بعمل فيديوهات كنوع من التسلية وإلهاء الوقت، فأصحبت بعد ذلك تصنع تلك الفيديوهات عبر التيك توك وأستمرت به.





وتابعت أنها تقوم بخلق فيديوهات مبهجة ومسلية للمشاهدين، مضيفة، "أصبح إدمان لى.. بحب أعمل فيديوهات من حياة كل امرأة أو زوجة أو ربة عمل أو مع الأصدقاء".





وأكدت أنها تحب صنع محتوى متعدد وليس محصور على نوع واحد، متابعة أن زوجها وأولادها هم أكبر داعمين لها، "ببسط غيرى وحالى فى نفس الوقت".





وأشارت إلى أنها تقوم بعمل محتويات التيك توك مرة واحدة بالأسبوع، حيث أنها تستطيع أن توفق بين العمل والحياة الأسرية العادية، كما أنها تستطيع التحدث باللهجة المصرية جيدا.









كشفت ميرنا دياب، من مشاهير السوشيال ميديا، عن سبب صناعتها لفيديوهات عبر التيك توك قائلة:" العزل المنزلى وتفشي فيروس كورونا هو السبب".