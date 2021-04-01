بدء صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تبدأ اليوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد كذلك سيتم صرف معاشات أبريل.
كما سيتم صرف معاشات أبريل وتقسيم عمليات صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كورونا .
وسيتم الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح اليوم على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.