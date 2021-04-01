بدء صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تبدأ اليوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد كذلك سيتم صرف معاشات أبريل.





كما سيتم صرف معاشات أبريل وتقسيم عمليات صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كورونا .



