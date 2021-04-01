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أخبار البلد

وسط إجراءات احترازية مشددة .. بدء صرف معاشات شهر أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

بدأت اليوم  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر  أبريل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بجميع منافذ الصرف .

كما قامت الهيئة برئاسة اللواء جمال عوض، بتقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كورونا .

وحددت الهيئة الشرائح كالآتي  يتم الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية، على أن يتم الصرف لباقى الدفعات، كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.

كما ستقوم الهيئة بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم  2.4 مليون مستفيد بداية من اليوم.

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