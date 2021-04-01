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محافظات

صاحب علامة النصر بعد نجاح التعويم: فخور بنجاح المدمرة "مشهور"

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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انجي هيبة

قرر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تكريم العاملين المشاركين في مناورات تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي للقناة، وصرف مكافات لهم.

من جهته وصف علي العوامي واحد من العاملين علي متن الكراكة مشهور، وصاحب الصورة الأكثر تداولا علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،  الكراكة مشهور بالمدمرة التي كانت سبب من اسباب  تعويم السفينه الجانحه بالكيلو 151 بقناه السويس. 

أضاف في تصريحات خاصة، أن الكراكة مشهور أحد الأسباب في نجاح عملية التعويم بمساعدة جميع القاطرات والعاملين بالهيئة.


وعن الصوره المتداوله له عبر وسائل التواصل الاجتماعي رافعًا علامة النصر من امام السفينة الجانحة، اثناء تحركها بالمجري الملاحي ، معبرا عن فرحته بنجاح التعويم، قال تم التقاط هذه الصوره بالصدفة من قبل احد الزملاء  في انتظار خروج السفينة، وكانت صورة طبيعية تعبر عن انتصارنا في حرب استغرقت 6 ايام.
صاحب علامة النصر بعد نجاح التعويم: فخور بنجاح المدمرة "مشهور"
صاحب علامة النصر بعد نجاح التعويم: فخور بنجاح المدمرة "مشهور"
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