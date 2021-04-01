صاحب علامة النصر بعد نجاح التعويم: فخور بنجاح المدمرة "مشهور"





قرر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تكريم العاملين المشاركين في مناورات تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي للقناة، وصرف مكافات لهم.





من جهته وصف علي العوامي واحد من العاملين علي متن الكراكة مشهور، وصاحب الصورة الأكثر تداولا علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، الكراكة مشهور بالمدمرة التي كانت سبب من اسباب تعويم السفينه الجانحه بالكيلو 151 بقناه السويس.





أضاف في تصريحات خاصة، أن الكراكة مشهور أحد الأسباب في نجاح عملية التعويم بمساعدة جميع القاطرات والعاملين بالهيئة.







