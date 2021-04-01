شارك في الإنجاز.. عبد الله السيد يكشف تفاصيل المشهد الأصعب في تحرير إيفر جيفن

ملحمة وطنية، سطرها العاملون بهيئة قناة السويس، تضاف إلى سجل بطولاتهم التاريخية وتضحياتهم، من أجل رفعة الوطن والقناة عاليا، بنجاحهم في استئناف حركة الملاحة بالقناة بسبب جنوح السفينة البنمية " إيفر جيفن" بالترقيم 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس عند مدخل مدينة السويس.









عبد الله السيد عبد الله، مشرف صيانة كهربائية بالكراكة مشهور التابعة لهيئة قناة السويس، واحد من الأبطال الحقيقيين للمهمة، الذي قال: "بمجرد إبلاغنا بالمشاركة في عملية التعويم، شعرنا بالفخر والاستعداد التام لتنفيذ المهمة الوطنية في حرب جديدة من نوعها، تستلزم الصبر وضبط النفس، خاصة مع تعرضنا لضغوط كبيرة بسبب توقف الملاحة بقناة السويس، وهو ما انعكس على فرحتنا بعد نجاح المهمة المعقدة".





وأضاف: "بمجرد إبلاغنا بمهمة المشاركة، تم الاستعداد، وبحرنا نحو موقع جنوح السفينة، لنصدم بالمشهد الأصعب علينا وهو تزاحم السفن العالقة بالمجرى الملاحي لقناة السويس".









وتابع: "فهمنا وقتها أن الحادث كبير، وعلى الجميع الالتزام بمواقع العمل"، مؤكدا أن "رجال قناة السويس قد المسئولية".









وعن فرحتهم بنجاح التعويم، قال: "فرحنا إننا أبطال المعركة الجديدة، وإن الملاحة رجعت للقناة، وتم الرد على الشائعات والانتقادات بشكل عملي".









وعن الموقف البطولي، والصعود لأعلى نقطة بالكراكة، وتعرض حياته للخطر، قال: "أثناء أعمال التكريك، حدث تلامس بين إنتنا "اريال الإشارة"، والموجود في مقدمة الكراكة، وبين السفينة الجانحة، ليصدر أمر مباشر للفريق الكهربائي، بإزالة اريال الإشارة، وبالفعل صعدنا لأعلى نقطة بالكراكة، وأتممنا المهمة".