الكويت.. تحركات عاجلة لحسم تمديد حظر التجول

نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر أمني أن وزارة الصحة الكويتية ترغب في تمديد حظر التجول، مشيرا إلى أن البت في إنهاء الحظر أو استمراره سيكون خلال جلسة مجلس الوزراء وبعد مناقشات.





وأضاف المصدر الأمني: لم ترد اإلينا تعليمات بهذا الخصوص حتى الآن، ولكن وزارة الصحة ترى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة وأن إنهاء الحظر قد يفاقم الأوضاع وبالتالي ترى أنه من المناسب استمرار الحظر لفترة أخرى تتم خلالها زيادة أعداد متلقي العلاج وانخفاض معدلات الإصابة.





وكشف ‏عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم الصحة الكويتية بأن إصابات كورونا بين المواطنين باتت منخفضة بينما تسجل ارتفاعا ملحوظا بين المقيمين.





وقال السند في تصريحات صحفية له أن نسب الإصابة للمواطنين أصبحت أقل نسبيًا مقارنةً بالأشهر الماضية حيث وصلت إلى أقل من 55%





وأضاف: محافظة حولي هي الأعلي في الاصابات ثم محافظة الجهراء ثم الفروانية ثم العاصمة وأخيرا الأحمدي و العاصمة والأحمدي يتقاربان في النسب.





وتابع : ‏الفارق الزمني بين جرعتي إكسفورد يمكن أن تكون من 4 اسابيع إلى 12 أسبوع ولكن الفاعلية القصوى تحدث في الاسبوع الـ 12 وهو المطلوب الوصول له.





وأتم : لقاح أكسفورد المصنع في بريطانيا هو نفسه المصنع في الهند أو روسيا فاللقاح واحد ولكن أفرع المصانع مختلفة.