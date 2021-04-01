قادرون على هزيمة بطل أفريقيا.. مدرب المريخ السوداني يتحدى الأهلي "خاص"





وقال لي كلارك في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": ستكون مباراة صعبة ضد الأهلي، لكننا قادرون على هزيمته".





وتابع:" الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، لن نستطيع التركيز على لاعب واحد فقط، أتمنى أن نحقق العديد من المفاجآت أمام الأهلي".





يذكر أن مباراة المريخ والأهلي، وستقام بحضور ألف مشجع من جمياهير الفريق السوداني.

ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، وفيتا كلوب الكونغولي ثالثا بـ 4 نقاط، والمريخ السوداني رابعا بنقطة وحيدة.





أكد لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أن فريقه، قادر على هزيمة الأهلي، في المباراة المقرر لها، بعد غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.