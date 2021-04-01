غدا.. انطلاق بطولة الافروعربية للكرة النسائية الأولى





تنطلق غدا الجمعة فعاليات البطولة الأفروعربية الأولي لكرة القدم النسائية برعاية الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة المرأة باللجنة الاوليمبية وعضو لجنة الرياضة النسائية بوزارة الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا.





وتقام فعاليات البطولة في استاد المنطقة المركزية العسكرية بالعباسية.





وتحظي البطولة باهتمام ورعاية الاتحاد الأفريقي والمجلس القومي للمرأة واتحاد الشرطة الرياضي ونادي المرأة الأفريقية ونقابة المهن الموسيقية ومنظمة الشعوب والبرلمانات العربية وجمعية العلاقات العامة العربية والاتحاد العربي الافرواسيوي للتنمية المستدامة والاتحاد العربي الأفريقي للشباب ووكالة تحيا مصر والجمعية المصرية للسياحة والتنمية وشبكة اطلس سبورت الرياضية وجمعية الجالية المغربية بمصر .





كما تحظي بمشاركة وحضور كبار نجوم الرياضة والفن والإعلام ونخبة من الشخصيات العامة وسيدات المجتمع الداعمين والحارصين علي تمكين وتعزيز دور المرأة اتساقأ مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة بمنح المرأة كامل حقوقها واندماجها في كامل اوجه العمل المجتمعي ومنها ممارسة الرياضة.



