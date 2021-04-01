مكتبة القاهرة الكبرى: القصر مسجل بوزارة الآثار باسم الأميرة سميحة..فيديو

قال ياسر عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبرى، إن المكتبة مقامة فى قصر الأميرة سميحة ابنة السلطان حسين كامل آحد سلاطين مصر فى عام 1913 وحتى عام 1914م، وومسجل القصر حتى الان فى وزارة الآثار باسمها، حيث كانت لا تنجب وكتبت وصية أن هذا القصر يكون لصالح الشعب المصرى بشرط أن يستخدم فى الاغراض الثقافية.













واضاف مدير مكتبة القاهرة الكبرى، خلال لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنها حفيدة للخديوى اسماعيل وكانت تعشق الثقافة وتعمل حفلات تنكرية وصالونات ثقافية، مشيرًا إلى أن المكتبة تحتوى 200 ألف كتاب ثقافى واميز قاعة فيها هى قاعة الدراسات المتخصصة.





وتابع ان المكتبة شيدت على غرار مكتبة باريس، منوهًا بأن المكتبة تضم معاجم وكتب ومجلدات عن الشخصيات العريقة والشعر المصرى، موضحًا أن الدخول للمكتبة بـ2 جنيه و30 جنيه فى الشهر للطلبة و50 جنيه فى الشهر للاشخاص الطبيعيين، كما ان ذوى الهمم وكبار السن وأسر الشهداء معفيين.



