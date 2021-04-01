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أخبار العالم

فلسطين: انخفاض معدل الجريمة خلال جائحة "كورونا" بنسبة 23%

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:53 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين أن معدل الجريمة انخفض خلال جائحة كورونا، بنسبة 23% مقارنة مع عام 2016.

وأشار تقرير صادر عن الإحصاء الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الخميس، إلى أن نسبة الأسر التي تعرضت للسرقة (باستثناء سرقة السيارة) في فلسطين بلغت 2.8%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت لسرقة السيارة أو بعض قطع السيارة 2.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرضت ممتلكاتها إلى إتلاف 0.4%، وبلغت نسبة الأسر التي تعرض أفرادها للاعتداء 0.6%، فيما بلغت نسبة الأسر التي تعرض أحد أفرادها لتهديد معلوماتي واحد على الأقل 2.0% (بواقع 1.4% في الضفة و3.0% في غزة).

وأضاف أن نسبة الأفعال الإجرامية التي وصلت المحكمة بلغت 10.3% من إجمالي الأفعال التي تم الإبلاغ عنها (20.2% في الضفة و4.5% في غزة) وأما عن أسباب عدم قيام التبليغ عن الحادث فأجاب 38.2% من الأفراد الضحايا أن السبب هو عدم خطورة الحادث، أما عدم الرغبة في تدخل الشرطة فكانت بنسبة 23.3%، و20.0% بسبب حل الموضوع شخصيا أو عشائريًا وذلك من إجمالي الأفراد الذين لم يقوموا بالتبليغ عن الجرائم التي تعرضوا لها.

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