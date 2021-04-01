السعودية.. موعد إعادة افتتاح المحطة الرئيسية للقطار في وسط جدة بعد 3 أشهر





دشن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك خلال حفل أقيم في محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.





ووفق صحيفة البلاد كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية د. رميح الرميح أن موعد اعادة افتتاح المحطة الرئيسية للقطار في وسط جدة (السليمانية) سيكون بعد ثلاثة شهور، وتحديدا في يوليو القادم.





وبين أن العمل يسير في تأهيل وصيانة المحطة على اكمل وجه، ووفق أعلى وأحدث التقنيات الحديثة، مشيرا إلى حديث سابق لوزير النقل المهندس صالح الجاسر، حول قيام مقاول المحطة بإصلاحها دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية، وقال شرف كبير لنا أن يعمل أبناؤنا وبناتنا في هذا المشروع.





وبين الرميح أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة يعمل بقدرة نقل يومية تصل إلى 54 رحلة، ومعها سينقل القطار الواحد أكثر من 200 مسافر بالاتجاه الواحد كما ينقل 417 مسافرا بالاتجاهين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واشتراطات التباعد، وبسرعة تصل إلى 300كلم/ساعة بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان من العام الجاري، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ بأعلى خطط التشغيل، مشيرا إلى قدرة القطار على العمل بكامل طاقته في مواسم الذروة.





وأضاف إن الكفاءة التشغيلية للرحلات تراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.



