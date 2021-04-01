مسلسلات رمضان 2021 .. كل ما تريد معرفته عن مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكى

أيام قليلة تفصلنا عن الماراثون الرمضانى القادم، والذى يعد واحدا من أهم المواسم الدرامية التى تتنافس فيها الأعمال الفنية للاستحواذ على اهتمام المشاهد المصرى، ومن بين هذه الأعمال مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي يعد عودة لـ منى زكى بعد فترة غياب عن الدراما التليفزيونية منذ أن قدمت مسلسلها "أفراح القبة" عام 2016.





قصة مسلسل لعبة نيوتن



تدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" فى إطار من التشويق والإثارة حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، بعد قصة حب نشأت بينهما، وصارت حديث الجميع من حولهما، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، وتبتعد عن المشكلات التي تواجهها، وتقرر السفر للخارج.









أبطال مسلسل لعبة نيوتن



يشارك فى بطولة مسلسل لعبة نيوتن عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد، بالإضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التى انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.









كواليس مسلسل لعبة نيوتن



مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، بالإضافة إلى عدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.









برومو مسلسل لعبة نيوتن



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل لعبة نيوتن برومو العمل قبل عدة أيام، وقد رأى البعض أنه مدته قصيرة واقتصرت على أقل من 30 ثانية فقط، وقد طغى على البرومو التشويق والغموض.





















القنوات العارضة لمسلسل لعبة نيوتن



من المقرر أن تعرض مجموعة قنوات dmc مسلسل لعبة نيوتن فى رمضان بشكل حصرى، بالإضافة إلى منصة watch it، وأما فى دول الخليج فمن المقرر أن يتم عرض العمل على قناة "دبى" الفضائية، وقد حصلت مجموعة الفا المشفرة على حق عرضه.





مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن



يتولى مسئولية إخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن تامر محسن، والذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" والذى شارك فى بطولته كل من إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنان نيللى كريم.