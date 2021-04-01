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اقتصاد

العربي : انطلاق أولى الإستثمارات اليابانية فى المنطقة الإقتصادية لقناة السويس .

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:22 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اعلن المهندس إبراهيم العربى  رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى  عن انطلاق  اولي الإستثمارات اليابانيه  فى المنطقه الإقتصاية بقناة السويس  بالإتفاق مع الجانب اليابانى على إقامة مجمع مصانع على مساحة 20 ألف متر مربع وباستثمارات يابانيه مباشرة بلغت  10 ملايين دولار لانتاج مستلزمات التعقيم ومستحضرات التجميل اليابانيه فى مصر  وفقًا للمواصفات اليابانيه كما سيوفر نحو 1500 فرصة عمل   .

 

وأضاف العربى  أن المنتجات اليابانية  تتمتع بثقة كبيرة وسمعة طيبة لدي المستهلك المصري بما يمنح منتجاتها فرصا كبيرة للنجاح في الأسواق المصرية ، معربا عن سعادته باستثمارات شركة سرايا اليابانية لصناعة منتجات مستحضرات التجميل فى المنطقة الإقتصاديه بقناة السويس والتى ستجذب المزيد من الإستثمارات اليابانيه فى المستقبل القريب لهذه المنطقة الهامة .


وأوضح ان  انطلاق الاستثمارات اليابانية بمنطقة قناة السويس يعطيها مصداقية عالمية كما يمنح شهادة دولية  جديدة علي نجاح  برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته  مصر  خلال الأعوام الماضية حيث يتميز المستثمر الياباني  بالدراسة المتأنيه قبل الإنطلاق الجاد فى الإستثمار وبعد التأكد من قدرة السوق علي تحقيق النجاح المطلوب.  

 

ومن جانبه صرح الدكتور نبيل الموجى نائب رئيس شركة سرايا فى مصر والشرق الأوسط أن الشركة اليابانيه والتى تأسست عام 1952 وتتواجد فيما يقرب من 50 دولة حول العالم قد بدأت دراسة ضخ إستثماراتها فى مصر منذ  2018  وتم عرضها فى أثناء المؤتمر المشترك الحادى عشر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى والذى عقد على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2019 ، وتخطط الشركة لمزيد من الإستثمارات فى مصر فى المرحله المقبله ليس فقط فى التصنيع والتصدير لمنتجاتها الي الشرق الأوسط و قاره افريقيا  ولكن من خلال تقديم الخدمات المعتمده على التكنولوجيا اليابانيه فى مجالات التعقيم والصحه العامه و التجميل .

 

وأضاف الموجى أنه قد تم توقيع التعاقد بالأمس بين شركة سرايا اليابانيه وشركة حسن علام القابضه للبدء فى إنشاء مجمع المصانع الأول لشركة سرايا فى مصر فى المنطقه المطورة بواسطة شركة السويس للتنمية الصناعيه بالمنطقة الإقتصاديه لقناة السويس لتكون بمثابة قاعده تصديريه لمنتجات الشركة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الدول بالتعاون مع الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس.
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