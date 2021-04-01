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بتلاوة القرآن الكريم .. انطلاق فعاليات افتتاح مدينة الدواء بحضور الرئيس السيسى

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:15 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 

و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم، الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.



وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.


كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

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