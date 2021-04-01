الدرندلي : نحترم نادي المريخ.. وعلاقة مصر والسودان تاريخية

وجه خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسودان، الشكر لطاقم السفارة المصرية بقيادة السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، على المجهود الكبير الذي بذلته السفارة مع بعثة الأهلي.





وأكد الدرندلي احترامه الكامل لنادي المريخ ومسئوليه، وتقديره للاستقبال الحافل الذي حظيت به بعثة الأهلي في مطار الخرطوم الدولي من إدارة المريخ ممثلة في «علي أبشر»، نائب رئيس النادي.





وأشاد الدرندلي بتعاون إدارة المريخ الكامل مع الأهلي ـ كعادة الأشقاء السودانيين على مر العصور ــ، مؤكدا أن العلاقة بين مصر والسودان تاريخية.





وقال الدرندلي إن بعثة الأهلي لم تواجه أي صعوبات منذ وصولها الأراضي السودانية، وهناك تنسيق كامل مع السفارة المصرية بالخرطوم، ومسئولي المريخ السوداني، في ضوء العلاقة الوطيدة بين الناديين.





وأوضح رئيس بعثة الأهلي في السودان أن مباراة المريخ ليست سهلة على الإطلاق، خاصة أن المنافس يمتلك تاريخا كبيرا وإمكانات قوية، تجعل من لقاء السبت المقبل صعبا على الفريقين.





وأشاد الدرندلي بموقف جماهير الأهلي التي استقبلت بعثة الفريق في مطار الخرطوم، مؤكدا أن جماهير النادي داخل وخارج مصر هي العامل الرئيسي، والدافع المستمر نحو تحقيق البطولات، مؤكدا أن الأهلي سيبذل قصارى جهده في لقاء المريخ؛ من أجل العودة لمصر بالنقاط الثلاث.





وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان مساء أمس الأربعاء؛ لمواجهة فريق المريخ، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء.





وتضم بعثة الأهلي ٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم ومروان محسن، ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون، وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.



