تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.. وزير التنمية المحلية يصدر قرارًا ببدء المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم بداية من 17 أبريل.. استثناء محال البقالة والأفران والصيدليات

وزير التنمية المحلية:

يوجه المحافظات برفع درجة استعداد القطاعات الخدمية قبل شهر رمضان

استقبال شكاوى المواطنين عن طريق مبادرة "صوتك مسموع"



إغلاق الورش 8 مساء والمطاعم والكافتيريات 12 مساء









في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل المقبل بدلًا مما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة، والذي كان ينص على بداية تطبيق المواعيد بنهاية شهر أبريل 2021.









ونص القرار الوزاري في مادته الأولى على أن: "استثناء من أحكام المادة السادسة من قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، يتم بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/4/2021م".









كما نص القرار في المادة الثانية على أن: "تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا".









ونصت المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية على أن: "تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة".









كما نصت المادة الرابعة على أن: "تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة".









ووفقًا للمادة الخامسة: "تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".









ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظات بتطبيق جميع الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين.









وشدد وزير التنمية المحلية على أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج.









وأشار شعراوى إلى أنه سيكون هناك تنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.









في السياق ذاته، وفى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة استعدادات جميع القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع مع جميع الوزارت والجهات المعنية توافر كميات إضافية من السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة.









وأشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات بالتأكد من توافر جميع السلع الغذائية للمواطنين في جميع المدن والقرى والأحياء.









وطالب "شعراوى" المحافظين بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والجهات الأخرى ذات الصلة للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، وكذا رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة، خاصة فى جميع المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.









كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظات بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بما قررته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى هذا الشأن.









وشدد اللواء محمود شعراوى على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة، خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أى ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم.











وأكد "شعراوي" ضرورة التنبية على جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الانضباط فى أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بارتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.







