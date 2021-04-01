السفير حسام عيسى: الأهلي واجهة مشرفة للرياضة المصرية.. وكل الترتيبات جاهزة لمباراة المريخ

أكد السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، إن النادي الأهلي واجهة مشرفة للرياضة المصرية، في ظل ما حققه من إنجازات كبيرة توجها بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.





وأوضح أن طاقم السفارة بذل جهودا كبيرة، وقام بالتواصل مع كافة الجهات المعنية؛ لوضع الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي والمريخ المقرر لها بعد غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، مشيرا إلي أن الجميع تسابقوا على القيام بكل ما يمكن لتذليل أي عقبات وتوفير الأجواء المناسبة لفريق الأهلي لخوض اللقاء.





وأشار سفير مصر في السودان إلى أن مسؤولي نادي المريخ حرصوا منذ اللحظة الأولى على التعاون بشكل كبير، في كل ما يتعلق بترتيبات المباراة ،مؤكدين أن ذلك يأتي ردا على الحفاوة البالغة التي حظيت بها بعثة الفريق في مصر خلال مباراة الذهاب في ضوء العلاقات القوية بين الناديين.



