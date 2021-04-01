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رياضة

مسحة طبية لبعثة الأهلي في السودان اليوم استعدادًا لمباراة المريخ

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:20 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تجري بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فريق المريخ السوداني بعد غد السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، إلى الخرطوم مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالها السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان ومسئولو نادي المريخ.

وتضم بعثة الأهلي٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر، وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

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