مدبولى : مصر من أقل دول العالم تأثرا بجائحة كورونا .. واحتياجاتنا من الأدوية مؤمنة من شهرين لـ 3 سنوات





وأضاف "مدبولى"، خلال إفتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، أن الدولة المصرية خلال فترة كورونا أخذت كافة تدابيرها الاحترازية عندما منعت تصدير الخامات الإستراتيجية، موضحا أن مصر تعد من أقل أعداد الإصابات بالنسبة لعدد السكان على مستوى العالم، وفقا للتقرير الخاص بجامعة جون هوبتنس.





وتابع أن مصر تعاملت مع الجائحة بدون أى إتخاذ إجراءات مسبقة، لافتا إلى أنه فى إطار ذلك تم عمل رؤيا وهي تأمين المخزون الاستراتيجي من الادوية.





وأفاد انه فى إطار التعامل مع جائحة كورونا فإن مصر لديها تأمين لكل المستلزمات الطبية الخاصة ما بين شهرين إلى ثلاث سنوات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر من أقل الدول تأثرها بجائحة كورونا، مشيرا: "بدأنا من مارس 2020 قبل أن تظهر أول حالة لدينا".