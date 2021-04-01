تيتو جارسيا مساعد أجيرى يكشف مفاجأة جديدة بشأن أزمة عمرو وردة.. وحقيقة لقاء صلاح وراموس في الغردقة.. حوار

هزيمة واحدة لـ منتخب مصر كانت كفيلة برحيل المكسيكي خافيير أجيرى وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر، وبل استقالة مجلس الكرة بالكامل، بسبب الغضب الجماهيري، عقب وداع الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.









تيتو جارسيا، المدرب المساعد في جهاز منتخب مصر السابق، يكشف في حواره لـ "صدى البلد" عن مفاجأة جديدة بشأن أزمة عمرو وردة، وحقيقة سفر محمد صلاح إلى الغردقة للقاء سيرجيو راموس، ويتحدث عن العديد من الأمور التي تخص الكرة المصرية.









إليكم نص الحوار:

في البداية.. أين أنت الآن؟

أنا في إسبانيا حاليا، ولا أدرب أي فريق.





هل تعتقد أنكم "جهاز أجيري" كنتم تستحقون فرصة أخرى مع منتخب مصر؟

لماذا لا؟ يمكنك أن تسأل جميع لاعبي المنتخب الوطني، سيجيبون بأنفسهم عن هذا السؤال.





هل لديك أي تعليق جديد عن أزمة اتهام عمرو وردة بالتحرش واستبعاده من منتخب مصر خلال أمم أفريقيا 2019؟

عمرو وردة ارتكب خطأ، لكن ليس خلال فترة تواجدنا في المنتخب الوطني، الأزمة كانت منذ عامين، لكنها أثيرت خلال بطولة الأمم الأفريقية.





تردد أنباء عن مغادرة صلاح معسكر منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية لمقابلة راموس في الغردقة؟

لا لم يحدث إطلاقا، قد يكون بعد ذلك، لكن يحدث خلال البطولة.





كيف كان يتعامل محمد صلاح مع الجميع داخل غرفة الملابس؟

صلاح كان دائمًا يحاول مساعدتنا، ومساعدة جميع اللاعبين المتواجدين في المنتخب، وكان يعامل الجميع بطريقة جيدة.





ما أبرز الأشياء الإيجابية والسلبية التي واجهتك خلال تدريب منتخب مصر؟

الشعب المصري هو الشيء الأكثر الإيجابية، أما الأكثر سلبية كانت بعض الأمور التي تتعلق بالتدريبات.





ما رأيك في مستوى منتخب مصر خلال الفترة الحالية؟

منتخب جيد، لكن ليس مدهشا، لديهم بعض اللاعبين الشباب، ولكن إذا كنت تتذكر أنهم كانوا يلعبون معنا أيضا، لا مفاجآت.





ما رأيك في حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر؟

بصراحة لا أعلم الكثير عنه، لكي أتحدث عنه.





هل يوجد لاعبون آخرون، يستحقون فرصة الانضمام إلى منتخب مصر خلال الفترة الحالية؟

لا.. المدير الفني اختار هذه المجموعة،لأنه يعتقد أنهم اللاعبون المناسبون في هذه اللحظة.





في رأيك.. هل يعاني منتخب مصر من أزمة في خط الهجوم؟

المنتخب الذي يمتلك محمد صلاح وتريزيجيه من المستحيل أن يعاني من أزمة، يمكنهم الفوز بمباراة في 10 ثوان، لا بد فقط من إيجاد خطة مناسبة لإيصال الكرة لهم بالشكل الأمثل.





هل تتابع الكرة المصرية في الوقت الحالي؟

بالطبع نعم.





من هو أفضل فريق في الدوري المصري حاليا؟

الأهلي والزمالك معا، ولكن الآن بيراميدز (أنا أحبهم، وكيف يلعبون، وكيف يعملون) سوف يصل إلى مستواهم في أقرب وقت.





من أفضل لاعب في مصر حاليا من وجهة نظرك؟

طارق حامد ومحمد الشناوي، أيضا حسام حسن مهاجم سموحة.





هل تلقيت عروضا للتدريب في الدوري المصري؟

كانت مجرد محادثات، ولم ترتقى للعروض الرسمي.





من وجهة نظرك.. أيهما أفضل لـ محمد صلاح، البقاء في ليفربول أم الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد حال تلقيه عروضا؟