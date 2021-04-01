تصل لـ 250 الف جنيه.. أبرز رسوم التسجيل الصيدلى بقانون هيئة الدواء

حدد قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، والهيئة المصرية، للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون وأقره مجلس النواب فى فصله التشريعى الأول، رسوم التسجيل الصيدلي.
وتتولى هيئة الدواء المصرية، دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.
وفيما يلى نستعرض رسوم التسجيل الصيدلى:
ومن أنوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 تسجيل المستحضرات الطبية بحد أقصى مليون جنية 250 الف جنية
2 طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشربة بحد أقصى مليون جنية 50 الف جنية
طلب تسجيل المبيدات الحشرية بحد اقصي20 ألف جنية 20 الف جنية
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن الهدف من إنشاء مدينة الدواء في مصر هو الخروج بمنتج دوائي موثوق فيه، مع مادة فعالة على أعلى مستوى من الكفاءة بنسبة لا تقل عن ١٠٠٪.