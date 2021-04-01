جيبتو فارما: إنشاء صرح متكامل لصناعة الأدوية بأيد مصرية وفقًا للتكنولوجيا العالمية.. فيديو

قال المهندس أحمد جسرها، رئيس مجلس ادارة شركة جيبتو فارما، إنه تم البدء فى إنشاء صرح متكامل لصناعة الأدوية بأيدى مصرية وفقًا للتكنولوجيا العالمية ، لافتًا إلى أن مدينة الدواء بمساحة 180 ألف متر مربع وتشمل مرحلتين.





وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة جيبتو فارما ، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، أن المرحلة الأولى على مساحة 120 ألف متر مربع ومل مبنى مجمع الصناعات الدوائية والحدات المساعدة والمبانى الإدارية ، و الواحدات المساعدة والإدارية تكفى للمرحلتين الحالية والمستقبلية

ينقسم المبنى إلى منطقتين منطقة غير عقيمة ومنطقة عقيمة.









وتابع يتم تننقية المياه من خلال محطة مياه ذات تكنولوجية عالية لتصلح للحقن، كما يتم تنقية الهواء بالفلاتر لتكون خالية من اى عوالق او بكتيريا خاصة بالمنطقة.



