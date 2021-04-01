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ديني

ما الأفعال التى تجعلنى أشعر بالسعادة عند أداء العبادات؟ أمين الفتوى يوضح

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:41 ص
أداء العبادات
أداء العبادات
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شيماء جمال
تلقى الكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: "كيف أتغلب على الشهوات وما الأفعال التى تجعلنى أشعر بالسعادة عند أداء العبادات؟".

وأجاب أحمد وسام عن السؤال قائلا: إن هذا كه يكون بذكر الله، وطريق الله كله ذكر وفكر، فأكثر من ذكر الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفكر فى مآلك وحالك، وأنك مقبل على رب سوف يحاسبك، كل هذا سيدعوك أن تلجم نفسك وتقيدها، والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها.


وأضاف أمين الفتوى أن السعادة تكون فى الذكر عندما تستشعر الافتقار لله "أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذى لم تزل محسنا".

وأشار أمين الفتوى إلى أن التذلل بين يدى الله هو العزة الحقيقية، ولذلك جاء فى دعاء النصف من شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذلل بين يدى مولاه فى السجود ويقول: أقول كما قال أخى داود أعفّر وجهي للتراب لسيدى، تأمل هذه الجمل وهذه الكلمات الممتلئة بالإحساس بين يدى رب العالمين وطلب الرحمة والمغفرة من الله، وهو صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل "من ذا الذى ما ساء قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادى الذى عليه جبريل هبط".
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