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محافظات

وزير النقل والمواصلات يتفقد أعمال التطوير بمحطة السكك الحديدية بطنطا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
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احمد علي
 إجري الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات اليوم جوله تفقدية ميدانيه لمتابعة أعمال التطوير للخطوط السكك الحديدية الرئيسية والفرعية بخط "القاهره _ الإسكندرية" للوقوف علي مدي وسائل الأمن والأمان للمواطنين حفاظا علي أرواح وحياة المواطنين .

وجاء ذلك عقب استقبال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس الفريق كامل الوزير وزير النقل وبرفقته المهندس أشرف رسلان هيئه السكك الحديدية 
 
كما تأتي تلك الزيارة في إطار تفقد الوزير لورش وابورات السكة الحديد، ولقائه للسائقين والعاملين بها لتلافي أي أخطار تهدد أمن وحياة المواطنين .

كما اصطحب الدكتور رحمي الفريق كامل الوزير لتفقد أعمال تجديد ساحة محطة السكة الحديد بطنطا، والتي قامت محافظة الغربية بتجديدها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بتكلفة ٩ مليون جنيه ، تحملت منها محافظة الغربية ٤ ملايين وتحمل الجهاز الـ ٥ الآخرين، حيث تم دهان الواجهة الأمامية لمبنى المحطة وتطوير ساحة انتظار السيارات ورصفها بالانترلوك بجانب تطوير ورصف ميدان المحطة وجميع الشوارع المؤدية إليه ودهان جميع واجهات العمارات المطلة على الميدان  الذي تم تزينه بإقامة عمل فني يعبر عن المحافظة.

والجدير بالذكر أن محطة سكك حديد طنطا من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، ولذلك كان لا بد من تجديدها بما يتناسب مع تاريخها العريق ضمن جهود المحافظة لتطوير الميادين والحفاظ على المظهر الحضاري والراقي لعروس الدلتا.
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