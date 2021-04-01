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محافظات

تشكيل لجنة لإحكام الرقابة على مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بالسويس

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:52 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
قرر الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس تشكيل لجنة من  الرقابة  و  التفتيش المالي والإداري  ، الجودة ، الكلي ، مكافحة العدوي ، العلاج الحر  ،  للمرور علي  جميع مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بالسويس وذلك بهدف إحكام الرقابة ومتابعة الخدمات التي تقدم و مراجعة تعاقدات مراكز الغسيل الكلوي مع مديرية الصحه .

وقد إستهلت اللجنة أعمالها اليوم بالمرور على إحدى مراكز الغسيل الكلوى الخاصه بالسويس وإعمال شئونها وفقًا للتكليفات الصادرة لها  .

و تواصل اللجنة أعمالها بالمرور على جميع مراكز الغسيل الكلوى الخاصة ورفع تقارير شهرية وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المرضى .


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