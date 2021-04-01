تشكيل لجنة لإحكام الرقابة على مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بالسويس

قرر الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس تشكيل لجنة من الرقابة و التفتيش المالي والإداري ، الجودة ، الكلي ، مكافحة العدوي ، العلاج الحر ، للمرور علي جميع مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بالسويس وذلك بهدف إحكام الرقابة ومتابعة الخدمات التي تقدم و مراجعة تعاقدات مراكز الغسيل الكلوي مع مديرية الصحه .





وقد إستهلت اللجنة أعمالها اليوم بالمرور على إحدى مراكز الغسيل الكلوى الخاصه بالسويس وإعمال شئونها وفقًا للتكليفات الصادرة لها .





و تواصل اللجنة أعمالها بالمرور على جميع مراكز الغسيل الكلوى الخاصة ورفع تقارير شهرية وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المرضى .







